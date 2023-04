Il Ponte di Maresca al Tg4 Ed è scontro in diretta tv "Questa è una telenovela"

Il viadotto di Maresca tiene banco e il nervo è sempre più scoperto, lo dimostra il fatto che hanno risposto in tanti al tam tam innescato dal consigliere provinciale Andrea Tonarelli, con cui convocava il popolo marescano a testimoniare davanti ai microfoni di Mediaset al Tg4 il proprio disagio.

Maresca non si è fatta pregare e, nonostante il preavviso di poche ore, una piccola folla si è radunata davanti al ponte "incriminato". Fortemente rappresentate anche le istituzioni con Franco del Re e Carlo Vivarelli entrambi capogruppo per la minoranza e il vicesindaco Giacomo Buonomini con la consigliera Tania Ducci per la maggioranza, il presidente della Provincia Luca Marmo è arrivato più tardi a causa di un precedente impegno, ma in tempo per portare la testimonianza dell’amministrazione che presiede. Giacomo Buonomini ha ripercorso brevemente le tappe della sciagurata vicenda che vede il viadotto chiuso, alternativamente a senso unico alternato o completamente, l’esponente ha affermato che siamo in trepida attesa dell’avvio dei lavori che aspettavamo per gennaio, invece siamo ancora in pausa e tutta la viabilità della Montagna risente dello stress a cui è sottoposta. Mentre Andrea Tonarelli ha dato l’annuncio che è stata protocollata la richiesta di una commissione che faccia luce sull’intera vicenda: "siamo qui al ponte per una vicenda surreale che si protrae da troppo tempo, annuncio che questa mattina abbiamo protocollato la richiesta che venga istituita una commissione speciale sui ponti e sui viadotti, perché il ponte di Maresca è all’apice di un disastro di mala gestione politica e di mala gestione della Provincia sul territorio provinciale che desta molta preoccupazione: "Abbiamo fatto dei consigli straordinari per stanziare le risorse e poi queste risorse non sono state impegnate dalla struttura quindi sicuramente chi ha sbagliato dovrà pagare ma i cittadini di Maresca così come della montagna non possono subire altri altre angherie".

Il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, nella doppia veste che lo vede anche presidente della Provincia: "siamo davanti a un periodo di ulteriore disagio, è auspicabile che questo intervento metta finalmente la parola fine su queste infrastrutture per un periodo di tempo che è quello della certificazione, cioè per 30 anni".

Andrea Nannini