Il plauso di Giani: "E’ un invito alla scoperta"

"Arcobaleno d’estate non è soltanto un contenitore di eventi – commenta il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani – ma un invito alla scoperta della nostra terra, dei suoi angoli più nascosti e meno battuti, dei tanti tesori che questa regione riesce a conservare gelosamente e a mettere in mostra. Quest’anno il filo conduttore della manifestazione sarà la sostenibilità, declinata in tutte le sue forme, attraversando città d’arte, borghi, montagne e colline, fino al mare per vivere una regione attrattiva 365 giorni l’anno".

"Anche quest’anno – aggiunge Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica - l’inizio della stagione estiva è confermato da Arcobaleno d’estate, una splendida iniziativa con La Nazione e con gli operatori per riaffermare la tradizionale ospitalità toscana. Grande attenzione verrà data alla sostenibilità, con il coinvolgimento dei parchi naturali presenti sul territorio toscano e di Federparchi".

Ribadisce l’importanza della collaborazione con tutti gli operatori il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo. "Visittuscany.com, sito ufficiale della destinazione Toscana, ospita tutte le iniziative del palinsesto Arcobaleno – ricorda –, così come tutti gli eventi e le proposte per l’estate di turisti e Toscani".