"La costituzione della governance per la Fondazione Turismo di Montecatini rappresenta un altro passo verso una scelta epocale". È questo ciò che sottolinea Confcommercio Pistoia-Prato, commentando le recenti nomine ai vertici della neonata Dmo. "Da qui – prosegue l’associazione – passerà lo sviluppo turistico del territorio della Valdinievole e della provincia. Le competenze manageriali che saranno messe in campo rappresentano una scelta congrua, rispetto alla gestione tecnica della Fondazione. Ad esse, si sommeranno le competenze specifiche dell’organigramma operativo".

Confcommercio Pistoia-Prato aggiunge che "soltanto questa estate sono attesi 65,8 milioni di turisti in Italia, per una spesa complessiva di 39 miliardi di euro. In una fase come questa, caratterizzata da un’enorme crescita del settore, puntare sulla Dmo è un investimento strategico, nonché la strada giusta per valorizzare il territorio".

Michele Luciani, 54 anni, montecatinese, laureato in economia e commercio, amministratore delegato di Nicoletti, è il presidente della Fondazione Turismo. Due i consiglieri: Stefano Bonini, 46 anni, laurea in economia politica e dottorato in banking & finance, esperto di risk management; Sabrina Franceschino, 38 anni, commercialista e revisore legale.