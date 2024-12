Il piano per l’ospedale di Pescia. Il Comitato prepara la protesta: "Esclusi dall’incontro con l’Asl"

Il Comitato Ri-Nascere in Valdinievole insiste, vuole un incontro con Regione Toscana e la direzione generale dell’Ausl Toscana Centro, per parlare dell’ospedale Santi Cosma e Damiano. In una nota, Claudio Giuntoli, anima e fondatore del comitato, sottolinea come sia stato annullato l’incontro che era stato programmato giovedì 21 novembre, che avrebbe dovuto essere coordinato dalla consigliera regionale Federica Fratoni. "Siamo stati avvisati dell’annullamento dell’incontro solo due giorni prima – spiega –alcuni di noi avevano dovuto chiedere permessi al lavoro per poter essere presenti. E adesso, ma solo per vie traverse, apprendiamo che è stato organizzato un altro incontro, sembra nel chiostro interno alla struttura ospedaliera, al quale parteciperanno il direttore generale Valerio Mari, il consigliere regionale Marco Niccolai, l’assessore regionale al Diritto alla Salute Simone Bezzini e i primari dei reparti del Santi Cosma e Damiano, giovedì 12 dicembre dalle 9.30 alle 11.30. Noi non siamo stati invitati, né, a quanto mi risulta, il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi, e quello di Monsummano, Simona De Caro, che è anche presidente della Società della Salute. Abbiamo chiesto di esserci, o quanto meno di poter incontrare i vertici dell’azienda e l’assessore in quella occasione. L’importanza di questo incontro è riconosciuta dal Comitato- prosegue Giuntoli –è senza dubbio un’opportunità di esposizione delle finalità delle politiche aziendali e regionali legate al futuro del nostro ospedale. La nostra richiesta di partecipare all’incontro, o quanto meno di poter discutere, in quella mattinata, con Mari e Bezzini, è stata protocollata venerdì 29 novembre, vorremmo incontrarli prima o dopo il confronto con i primari, per dialogare sulla situazione in cui versa il presidio ospedaliero valdinievolino. Ci siamo confrontati sia con l’amministrazione comunale che con i gruppi di opposizione, rispetto alla situazione attuale, e abbiamo ottenuto appoggio. Se le parti aziendali e politiche partecipanti alla riunione declineranno la nostra richiesta, avvieremo una fase di ascolto dei cittadini di tutta l’area della Valdinievole, per decidere i prossimi passi. In ogni caso, se non saremo invitati, sicuramente saremo fuori dell’ospedale per manifestare la nostra contrarietà".

Emanuele Cutsodontis