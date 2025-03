Il pediatra, servizio da preservare: "Iscrivete i ragazzi fino a 14 anni"

Dopo l’incontro che ha visto una importante approvazione del neonato ’Patto di Comunità’ presentato dal Comitato ’una Montagna di Bambini’, è Viola Mazzolini, vicesindaco del Comune di Abetone Cutigliano, a sollecitare i genitori a dare corso a quanto emerso nell’assemblea. "Come amministrazione – scrive - invitiamo tutti i genitori a segnare i propri figli da 0 a 14 anni sotto al pediatra di famiglia della Montagna, servizio che è mancato per molto tempo e che oggi ha bisogno di tutto il nostro supporto. Ringrazio i genitori del gruppo ’Patto di comunità’ che hanno creato un vademecum con tutte le informazioni utili per effettuare il passaggio, che prevede la possibilità per tutti i bambini da 0 a 14 anni di segnare il proprio figlio al pediatra della Montagna, perché abbiano un medico specializzato a loro dedicato, dando anche ai genitori maggiore sicurezza e qualità nelle cure. Inoltre garantisce ai medici di famiglia meno sovraccarico e più attenzione, un servizio sanitario più solido e duraturo. Se il bambino ha più di 6 anni, anche se non è obbligatorio, scegliere il pediatra e fondamentale per mantenere attivo il servizio, se vogliamo che il pediatra resti nella nostra comunità, dobbiamo raggiungere un numero sufficiente di iscritti. E conclude ricordando che comunque per il momento il lavoro della dottoressa Morelli, pediatra di libera professione sul territorio di Abetone, continua con l’ambulatorio del sabato". Dello stesso tenore la nota diffusa dal Comune di San Marcello Piteglio, al quale si aggiunge il commento: "L’appello fa seguito ad una partecipatissima riunione che si è tenuta venerdì scorso alla quale tutta l’amministrazione, trasversalmente, ha partecipato. L’idea del Patto di Comunità è una pensiero vincente che ci sentiamo di sostenere e rilanciare con forza. L’orario dell’ ambulatorio del dottor Niccolò Campagna, presso il Piot Pacini, al n° 160 di via Marconi sarà: lunedì e giovedì dalle 9,30 alle 12 e mercoledì dalle 15 alle 17,30. La reperibilità telefonica sarà garantita dalle 8 alle 10 e dalle 13 alle 15, dal lunedì al venerdì. Per prenotare le visite ambulatoriali è necessario prendere appuntamento dalle 8 alle 10 al numero 3534033985. Mentre per iscrivere i bambini non segnati al dottor Campagna si possono utilizzare: il Cup di San Marcello dal lunedi al venerdì dalle 7,30 alle 13 e il sabato dalle 7,30 alle 12; oppure cambiomedico.sanita.toscana.it; il portale open toscana; l’app toscana salute, scaricabile gratuitamente, consente di cambiare medico dopo la registrazione; i totem punto si nei punti abilitati, accesso con Tessera Sanitaria attiva".

Andrea Nannini