Il Partito Democratico cambia rotta. Sarà Giusti il nuovo capogruppo

Momento di "svolta" importante in casa Partito Democratico. Dopo l’elezione del nuovo segretario provinciale, con la nomina di Alessio Torrigiani (primo cittadino di Lamporecchio nonché presidente della società della salute valdinievolina) in luogo del dimissionario Pier Luigi Galligani, ecco all’orizzonte un altro "cambio" nelle figure di riferimento sul territorio. In questo caso si parla del comune di Pistoia, che saluterà un nuovo capogruppo in consiglio comunale: si tratta di Matteo Giusti, che prenderà il posto di Federica Fratoni. Un passaggio nell’aria già da tempo, precisamente dal successo di Elly Schlein su Stefano Bonaccini nella corsa alla segreteria nazionale dem, che si è concretizzato ieri sera nel corso di un’importante assemblea comunale del Partito Democratico, svoltasi presso il circolo di Candeglia, dove si è parlato anche di altre questioni rilevanti tra cui gli scenari futuri a livello di coalizione e alcuni aggiormenti di programma.

Passo di lato, dunque, per la consigliera comunale (nonché regionale) Federica Fratoni, candidata sindaco per il Pd alle amministrative del 2022, che da allora in avanti ha rivestito con grande responsabilità il ruolo di capogruppo a palazzo di Giano. Al suo posto ecco il candidato consigliere più votato nel panorama dem del 2022, Matteo Giusti, quinto assoluto con 379 preferenze. 34 anni, presidente della casa del popolo di Bottegone e amministratore delegato di cooperativa sociale, oltre che dirigente provinciale Arci, Giusti ha di fatto raccolto l’eredità (anche territoriale) di Walter Tripi, attuale segretario comunale. Tra i primi sostenitori della mozione Schlein, il suo scatto in avanti non può sorprendere. All’assemblea, al cui ordine del giorno si parlava generalmente di "relazione del segretario comunale su situazione politica e prossima attività del Partito", ha partecipato anche il neo segretario provinciale Alessio Torrigiani.

Alessandro Benigni