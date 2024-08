Il Parco Petrocchi pronto alla festa. Letture e spettacoli per tutte le età

Rivive il borgo e lo fa ancora più "rumorosamente" nel segno dello scrittore e filologo che qui nacque, sull’onda di un più ampio progetto di turismo letterario che nell’opera di questa personalità pistoiese ha trovato una molla per valorizzare la bellezza dei luoghi. Siamo a Castello di Cireglio e lo scrittore in questione è Policarpo Petrocchi (nella foto a destra in bianco e nero), da molti conosciuto per aver dato alla luce uno dei primi vocabolari della lingua italiana. È qui che il 6, 7 e 8 settembre prossimi si terrà la quarta edizione della Festa del Parco Letterario, insegna della quale ufficialmente questo luogo si fregia dal 2021.

Gli eventi che animeranno questa tre giorni sono tantissimi e dei più vari, con incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri, passeggiate nel bosco, letture sceniche, feste danzanti, concerti, laboratori per i più piccoli, momenti legati alla gastronomia e ai prodotti della montagna. Qualche accenno su ciò che accadrà nel primo fine settimana di settembre, con una tavola rotonda dal titolo "La scuola nel Parco e Policarpo Petrocchi" cui parteciperanno molti insegnanti del pistoiese e alunni e alunne che hanno partecipato alle attività del parco, quali testimoni diretti del progetto. Un tuffo nel passato a tinte bianche e nere con la mostra di cartoline storiche dalla collezione di Paolo Bresci a cura di Claudio Rosati, ma anche una riflessione su "La tomba ligure alle Piranga, nei boschi di Castello di Cireglio" con l’archeologo Alberto Agresti.

E poi teatro, con la lettura scenica di pagine tratte da "Il mio paese" a cura del bravissimo Massimiliano Barbini, ancora libri ("Il Petrocchi intimo e montanino" di Maurizio Ferrari, e il ‘Novo Dizionario’, terzo volume della collana "Quaderni del Parco"), i giochi, come la tombola con le parole del Dizionario di Petrocchi.

È nella giornata di domenica 8 settembre che si concentrano molti degli appuntamenti rivolti ai bambini, con laboratori e letture, ma non mancherà neppure la tradizionale mostra mercato delle aziende del Parco lungo le strade e nelle piazzette del paese, i momenti di raccoglimento attorno alla natura, i laboratori per gli adulti, le musiche della tradizione con il gruppo Toscanto. Momenti fissi della festa saranno la pesca di beneficenza, i necci per tutti, l’apertura del Circolo Il Cantuccio della Società Onore e Lavoro, la presenza dei volontari del Parco disponibili per visite guidate al Paese su richiesta.

Sostengono le attività del Parco e la sua Festa annuale il Comune di Pistoia, Consiglio Regionale della Toscana, Uniser, Fondazione Mutua Banca Alta Toscana, Fondazione Giorgio Tesi, Sama &Prato Impianti, Brogi e Collitorti. Collaborano alla realizzazione della festa l’associazione Amo la Montagna e la Proloco Alta Valle del Reno. Per info: [email protected] e 347.7286374 (messaggi whatsapp; chiamate dopo le 21).

Linda Meoni