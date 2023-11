Il PalaBertolazzi sarà base della Protezione civile

Il PalaBertolazzi di via Fausto Coppi, a Montale, per qualche giorno non ospiterà le attività sportive, ma bensì verrà adoperato come punto di riferimento dalla Protezione Civile, e in particolare dagli operatori della colonna mobile della Liguria, partiti nella mattinata di martedì dal polo regionale di Santo Stefano Magra, nello spezzino, per contribuire alla messa in sicurezza del territorio dopo l’intensa e distruttiva ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito le nostre zone. Sono arrivate in tutto 37 persone tra volontari e funzionari, fornite di attrezzature come macchinari per il lavaggio, moduli idraulici e macchine per il movimento terra, in modo da poter intervenire con efficacia nelle zone alluvionate.

L’impianto di Montale è utilizzato come una sorta di base dalla Protezione civile ligure e resterà quindi chiuso per le società sportive del territorio che solitamente ci si allenano o ci scendono in campo per le gare ufficiali.

"Dal comune di Montale mi hanno detto che si tratta di una sistemazione di giorni: gli operatori della Protezione Civile usano il palazzetto anche per dormire e per i servizi igienici - racconta il presidente della Libertas Montale, Dario Salvi - A livello di tempistiche non abbiamo alcun tipo di certezza. Questo fine settimana ci sono delle gare in programma, ma non sappiamo se la struttura verrà o meno liberata in tempo. Credo comunque che, vista la situazione che sta attraversando il nostro territorio, non sia il problema più impellente questo". Le partite a cui fa riferimento il numero uno della società che milita nel campionato di Divisione Regionale 1 sono quelle che dovrebbero vedere protagoniste l’Audax Pistoia e i Lions di Montemurlo (entrambe compagini di Divisione Regionale 3), oltre a due formazioni delle giovanili di Montemurlo. Ma l’impianto solitamente viene usato anche da altre realtà cestistiche come l’Under 17 e l’Under 15 Eccellenza del Pistoia Basket, la Libertas Montale, il Bottegone Junior e la Banathinaikos, oltre che da società dilettantistiche che praticano la ginnastica artistica e il karate.

Francesco Bocchini