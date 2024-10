Il nuovo Legno Rosso. Sono iniziati i lavori di riqualificazione: "Cittadella dello sport"

Sono iniziati da pochi giorni i lavori a Legno Rosso nell’ambito dell’importante progetto di ristrutturazione e rinnovamento che darà la nascita ad un nuovo centro sportivo polivalente. L’operazione, dal costo complessivo di tre milioni e mezzo di euro finanziata con Fondi Pnrr e risorse proprie dell’Ente, porterà con sé la realizzazione di nuovi campi da gioco e spogliatoi, oltre alla riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza della palestra al primo piano e degli spogliatoi della palazzina storica. La realizzazione delle opere sarà portata avanti dal raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato la gara di appalto integrato indetta dal Comune e le opere risponderanno agli obiettivi del Pnrr di sostenibilità ed efficienza energetica, con utilizzo di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili.

"Dopo anni di difficoltà Legno Rosso sta iniziando a rinascere - ha detto il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi - e al termine dei lavori, per metà 2026 come previsto dal Pnrr, Pistoia avrà una propria cittadella dello sport. La struttura che vedrà la luce sarà accogliente per gli atleti e per le famiglie, con la presenza di una struttura di ristorazione e numerose attività praticabili in tante fasce d’età differenti". Il progetto è suddiviso in due lotti: il primo, da quasi due milioni di euro, comprende gli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia. Nel dettaglio, è in programma la realizzazione di due campi da padel, da destinare anche a volley e padbol, dotati di una struttura di copertura che permetta la protezione stagionale e di un campo per il gioco delle bocce regolamentare. E’ anche previsto l’ampliamento della dotazione di spogliatoi, tramite la realizzazione di un nuovo blocco suddiviso per diverse discipline, a servizio delle varie attività nel rispetto delle richieste contenute nelle normative Coni e delle varie federazioni.

Per quanto riguarda i servizi accessori, sarà integrata la parte dedicata alla ristorazione con un’area gioco per i più piccoli, oltre alla realizzazione di un dehor esterno e l’ampliamento dell’area di sosta attraverso il completamento del parcheggio esistente. Con il secondo lotto, da circa un milione e mezzo di euro, verranno rigenerati gli impianti esistenti. Saranno recuperate le palestre presenti all’interno della palazzina ex Vaioni in particolare attraverso la riqualificazione della terza palestra, posta al primo piano e da destinarsi a varie attività ludico-sportive, mediante interventi di adeguamento antincendio. In programma c’è poi la realizzazione di una nuova scala interna e del blocco ascensore esterno per garantire una accessibilità completa dell’ambiente, oltre all’adeguamento igienico sanitario degli spogliatoi esistenti al piano terra a servizio della palazzina e la sistemazione dei percorsi pedonali e delle aree a verde. "Si tratta di un intervento importante e atteso dalla città - ha commentato Alessandra Frosini, assessore all’impiantistica sportiva - e che è particolarmente rilevante anche per il fine sociale che questo ha. In tanti avevano preso parte al bando europeo e il fatto che sia stato scelto il nostro progetto ci riempie d’orgoglio".

Michele Flori