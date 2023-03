Il nostro circolo di lettura "Teen laAV"

LaAV è un’associazione di volontari che leggono ad alta voce per gli altri. La nostra scuola ha deciso di partecipare a quest’iniziativa dando vita a un circolo "Teen LaAV", cioè coordinato da ragazze e ragazzi. Il nostro circolo si ritrova ogni settimana per condividere letture e organizzare eventi pubblici. Il Teen LaAV è presente nella nostra scuola dal 2020, ma si è già evoluto verso la realizzazione di eventi, quest’anno aderendo al progetto "L’onda lunga dei lettori volontari...": ogni mese organizziamo insieme ai docenti delle letture in luoghi pubblici. In questi anni abbiamo letto ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, agli anziani del centro Auser della città e addirittura ad alcuni alunni provenienti dalla Francia per uno scambio culturale.

Come volontari ci impegniamo per regalare alle persone l’ascolto di storie. La lettura infatti fa bene sia a chi legge, sia a chi ascolta, come confermano molti studi scientifici: possiamo paragonare la lettura a uno sport per la mente. Il nostro circolo è sempre in cerca di nuove iniziative, quindi accettiamo volentieri richieste per letture pubbliche adatte a persone di ogni età.