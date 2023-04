Il mondo sugli sci del "Pinocchio" I giovani atleti si sfidano sulla neve

Prima giornata di finali internazionali, ieri, per l’edizione numero 41 del Pinocchio sugli sci, al quale stanno prendendo parte ben 34 nazionali, che stanno schierando i loro migliori atleti delle categorie Children. Oltre all’Italia (che è presente con due rappresentative), partecipano le delegazioni di Armenia, Australia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Croazia, Estonia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Thailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

La prima giornata di gare internazionali ha visto gli atleti della categoria Under 14 impegnati con due manche di slalom speciale sulla pista Stadio da slalom, nel comprensorio dell’Ovovia, mentre gli Under 16 hanno disputato una sola manche di slalom gigante. La seconda manche è stata infatti annullata per condizioni meteo avverse. Partendo dall’Under 14 maschile, sul gradino più alto del podio è salito l’italiano Leonardo D’inca, seguito dal bulgaro Milush Panchev e dal tedesco Franz Georg Weber.

Tra le ragazze prima l’atleta della repubblica ceca Anna Machytkova Natali, seconda l’italiana Giada D’Antonio e terza la slovena Lina Sostarko.

Veniamo quindi agli Under 16 maschile: primi due gradini croati, con Hrvoje Ljutic e Ziggy Vrdoljak, terzo l’italiano Giulio Paolo Cazzaniga.

Tutto azzurro invece il podio dell’Under 16 femminile, con Camilla Gottardi che precede Anna Trocker e Marta Giaretta.

Oggi secondo giorno di finali internazionali e ultimo giorno di gare della 41esima edizione di Pinocchio sugli sci. Il gran finale è in programma alle 15 in piazza delle Piramidi, all’Abetone, con la premiazione della nazionale vincitrice e l’incoronazione del miglior atleta maschile e femminile.

red.pt.