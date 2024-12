Il messaggio del vescovo: "Scegliere da che parte stare. Con la vita o con la morte"

di Fausto Tardelli*

Carissimi, buon Natale!

Il messaggio del Natale è sempre quello, ed è il messaggio fondamentale dell’amore di Dio per noi. Non dobbiamo dimenticarcelo, è questo il messaggio fondamentale del Natale.

Dio che sceglie di diventare uno di noi perché lo possiamo incontrare, perché possiamo amarlo, perché possiamo imparare da lui l’amore.

La questione fondamentale del Natale è sempre quella, accogliere questo Bambino, accogliere Dio nella propria vita, accogliere gli altri, metterci al servizio, oppure al contrario restare indifferenti di fronte al Bambino, non accoglierlo, sopprimerlo, avere violenza nei confronti degli altri, essere prepotenti, superbi, fare la guerra.

È una scelta Natale, dobbiamo sempre imparare a scegliere se vogliamo stare dalla parte della vita o della morte. In questo senso faccio gli auguri più cari a tutti, soprattutto a chi magari sente il peso della sofferenza, il disagio di questi giorni.

Vorrei che tutti sentissero la vicinanza del Signore, del suo amore e trovassero anche persone che sanno fargli sperimentare la dolcezza dell’amore fraterno.

Quindi buon Natale a tutti e che sia un Natale per la vita e non per la morte.

*Vescovo di Pistoia

e Vescovo di Pescia