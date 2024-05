Il medico di famiglia viene assunto: "Pazienti costretti a uno slalom"

Rinnovo della scelta del medico sulla Montagna pistoiese. A seguito del comunicato emesso dal Comune di San Marcello Piteglio, che informava i pazienti del dottor Tommaso Geri di dover rinnovare la scelta del medico di base dal primo maggio, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e Alessandro Capecchi, hanno avanzato le oloro critiche su una procedura che penalizza i pazienti.

"In conseguenza alle procedure tecniche messe in atto dalla Usl Toscana Centro – scrivono i consiglieri –, in questi giorni gli abitanti della Montagna Pistoiese sono stati costretti ad un vero e proprio percorso ad ostacoli per ottenere di confermare il proprio medico di medicina generale; o, peggio, ancora, per aver dovuto cambiare lo stesso conseguentemente al fatto che il numero degli assistiti di pertinenza del medico di zona è stato diminuito. Questa situazione già di per sé complicata è stata ancor più aggravata dal fatto che i pazienti hanno avuto conoscenza della necessità di dover confermare il proprio medico dal quale erano già assistiti con uno scarsissimo preavviso e che, solo al momento dell’esercizio della facoltà di conferma, hanno appreso che i mutuati in carico consentiti allo stesso erano stati diminuiti".

Ll’Usl Toscana Centro ha voluto chiarire tramite un suo comunicato tutti i passaggi: "Dal 1° maggio il medico, dottor Tommaso Geri, ha preso servizio nel suo nuovo ruolo di medico di medicina generale titolare di incarico a tempo indeterminato. Come previsto dall’accordo collettivo nazionale della medicina generale. Il rapporto di fiducia degli assistiti precedentemente in carico decade ed è necessario che gli stessi, presso sportello amministrativo dell’azienda, presso i totem deputati, o attraverso gli strumenti digitali, compiano la nuova scelta. I cittadini sono stati avvisati attraverso sms. Fintanto che il giovane medico neo convenzionato frequenterà il corso di formazione regionale, il suo massimale sarà limitato a 1000 scelte, in ottemperanza alla vigente normativa nazionale". Per quelli che non avessero ancora provveduto sono disponibili le seguenti modalità: in presenza al Cup, con tessera sanitaria e documento; online con lo spid o tramite l’applicazione toscanasalute al link https://open.toscana.it/servizi; presso il punto di accoglienza dell’ospedale di San Marcello tutti i giorni lavorativi dalle 8 alle 19. O alla misericordia di Popiglio mercoledì 15 dalle 14 alle 18.

Andrea Nannini