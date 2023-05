Il maxi-raduno delle Ferrari infiamma l’Arci

Ritrovo delle auto Ferrari, domani, domenica 21 maggio, al circolo Arci di Santomato sulla via Provinciale Montalese. Il programma, organizzato dal circolo Arci con la collaborazione degli Amici Ferraristi, inizia alle ore 18.30 con l’esposizione delle auto Ferrari. Seguirà una cena preparata dalla eccellente cucina del circolo di via Montalese, che è aperta agli appassionati ma anche a tutti gli altri che vogliano partecipare, prevede un ricco menu al prezzo di 22 euro. A seguire saranno proiettati filmati, interviste e testimonianze e ci si potrà divertire con una serata danzante anni 80 e 90. Per informazioni e prenotazioni: 0573 760747 oppure 333 4657051. Il ritrovo, fissato da tempo, avrà un significato particolare dopo l’alluvione che ha investito l’Emilia-Romagna e per la quale la Ferrari ha donato un milione di euro. (G.B.)