Il locale di Ducci su Food Network: "Bella vetrina"

Importante ribalta nazionale in arrivo per una delle attività più frizzanti della montagna e, in generale, per la promozione turistica del nostro Appennino. Martedì prossimo, in occasione della prima puntata del programma tv "Il Panino perfetto" in onda in prima serata su Food Network (canale 33 Digitale terrestre e pacchetto Sky) Luigi Ducci con la sua paninoteca "DuMorsi" sarà una delle due attività in gara che si contenderà lo scettro della puntata contro un’altra struttura fiorentina. Per l’imprenditore sammarcellino, che ha aperto il suo locale tre anni fa ottenendo subito riconoscimenti su scala nazionale, è un ulteriore salto di qualità con una peculiarità: mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze del territorio perché i panini che vengono fatti quotidianamente sfruttano, in tutto e per tutto, i prodotti che arrivano dalla zona, dal pane al formaggio passando per la carne e le verdure. Il programma di Food Network, condotto da Vittorio Gucci con la figlia Sofia Plescia, ha realizzato una esterna proprio a San Marcello all’interno di "DuMorsi" per raccontare l’attività imprenditoriale di Ducci mentre la gara si è svolta interamente a Firenze. "A San Marcello – spiega Ducci – è stata realizzata l’intervista che introduce alla gara dove si è parlato di quella che è l’attività portata avanti all’interno del mio locale. Penso che questa trasmissione sia una bella vetrina per l’Appennino pistoiese – conclude – e si parlerà anche di quello che c’è da scoprire sul territorio: ho ricevuto i complimenti per aver aperto un locale del genere in un posto particolare come il nostro e questo è un bel riconoscimento".

Saverio Melegari