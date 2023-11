Il libro di Cordova. Presenta Luca Magni

Storie di abbandoni e cambiamenti che lasciano inevitabilmente il segno. Sono quelle contenute ne "Gli uccelli non hanno vertigini" (Bertoni Editore, 2023) libro d’esordio di Mario Cordova, noto al grande pubblico italiano per le sue eccellenti doti di doppiatore: sua la storica voce italiana di Richard Gere, così come quella Patrick Swayze in "Ghost" e Bruce Willis in "Pulp Fiction". L’autore presenterà il libro oggi alle 15 alla libreria Feltrinelli di via degli Orafi. In quella occasione leggerà alcuni estratti del libro, accompagnato dalle note del maestro Quirino Trovato. I presenti potranno anche seguire alcune clip delle sue più note interpretazioni cinematografiche. Modera l’incontro Luca Magni, membro del comitato organizzatore dell’evento "Immaginati avvocato" nel corso del quale Mario Cordova he letto alcuni brani.