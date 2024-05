Il galà delle quinte del Pacini. La tradizione che si rinnova

Anche al termine di questo anno scolastico è tornato il Galà delle Quinte dell’Istituto Pacini. Nella splendida cornice di Villa Rospigliosi a Candeglia, l’evento dell’Associazione Noi del Pacini Onlus per festeggiare i diplomandi delle undici quinte delle scuola. Davvero suggestiva l’atmosfera respirata dai circa 250 ospiti nella location minuziosamente addobbata con fiori e citronelle a fare da contorno alla ricca cena proposta con buffet servito, ed accompagnata dall’animazione musicale condotta dall’inossidabile ex studente DJ Alessio Menicucci. All’ingresso tutti gli studenti sono stati accolti con una foto tra gli addobbi floreali messi gentilmente a disposizione da "Vivai Rolando Innocenti e figli", con la consegna di un gadget ricordo e da un brindisi di benvenuto. Dopo le rituali foto ufficiali delle classi con i rispettivi prof si è proceduto alla elezione di Miss e Mister Eleganza: sono stati eletti Lorenzo Matteoni della 5 Csa ed Eliza Kola della 5 Aafm, che si sono aggiudicati gli smartbox offerti da Nannini Boutique e consegnati dalla dirigente scolastica, Marzia Andreoni, e il presidente della Onlus Paolo Scannerini. Dopo il consueto taglio della torta personalizzata con il logo della Onlus si sono aperte le danze fino a notte fonda.

L’associazione "Noi del Pacini OdV" nasce per volontà di docenti, genitori, ex studenti ed ex docenti dell’Istituto Pacini di Pistoia nel 2014. L’Associazione ha come finalità quella di mantenere e rafforzare i vincoli di amicizia, solidarietà e collaborazione fra tutti coloro che stanno e che hanno studiato, insegnato e operato nell’ambito della vita scolastica e culturale dell’istituto tecnico commerciale Pacini di Pistoia. L’associazione vuole testimoniare il valore dell’Istituto e della sua qualità formativa, dalla fondazione nel 1917 fino ai nostri giorni, promuovendo cultura e preparando i giovani al mondo del lavoro e all’Università, in stretto raccordo con il territorio. Proprio per attuare questi fini l’Associazione ha realizzato molteplici iniziative nel tempo che hanno coinvolto in modo sinergico sia i docenti che gli studenti dell’Istituto. Attualmente conta un centinaio di soci e da alcuni anni è attiva la "sezione giovani" composta da neo-diplomati che aiutano nelle varie iniziative.

Gabriele Acerboni