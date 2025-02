Il futuro dell’ex colonia Ipost. Se ne parla in una conferenza

Torna sotto la lente d’ingrandimento la ex colonia Ipost di Prunetta. Se ne parlerà nel corso di una conferenza stampa sulla situazione dell’area abbandonata da anni, convocata da Legambiente Circolo di Pistoia, insieme Pro Loco Prunetta , Pro Loco Prataccio , Croce Verde Prunetta, che invitano la stampa e i cittadini all’incontro che si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 10:30 a Prunetta, in Via Poggio Bersano, di fronte all’edificio dell’ex colonia/albergo Ipost. In caso di maltempo, la conferenza si svolgerà presso i locali della Pro Loco. Durante l’incontro, saranno presentati gli aggiornamenti sulla grave situazione di degrado e pericolo in cui versa il complesso, abbandonato dal 1997, composto da una ex colonia e un ex albergo. Questo "ecomostro" di circa 60.000 metri cubi rappresenta una fonte di inquinamento e un pericolo per la sicurezza pubblica, con accesso non interdetto e atti vandalici frequenti. Saranno inoltre illustrate le iniziative che Legambiente Pistoia e le Associazioni Locali stanno intraprendendo per affrontare questa emergenza. La situazione include la presenza di amianto e la necessità di mettere in sicurezza l’area. La conferenza stampa è un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare le autorità competenti a intervenire.

