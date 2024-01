Il figlio, nelle pieghe di una famiglia normale

Una quotidianità ‘normale’, un divorzio e le ripercussioni traumatiche che un evento simile può avere su un figlio adolescente. Nicola vive un disagio, un male oscuro, che i genitori Anna e Piero però nonostante le continue attenzioni non riescono a comprendere. Arriva così un punto di rottura e in famiglia scoppia il dramma, in una escalation che condurrà a un’esplosione finale, a un colpo di scena. È un testo duro e doloroso quello de "Il figlio" dello sceneggiatore e autore francese Florian Zeller, ultimo atto di una trilogia che si compone dei due capitoli "Il padre" e "La madre", in arrivo al teatro Manzoni diretto da Piero Maccarinelli stasera (ore 20.45) e domani (ore 16) con un talentuosissimo Giulio Pranno nel ruolo del figlio e i bravissimi Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Marta Gastini, Riccardo Floris e Manuel Di Martino.

La messa in scena sarà preceduta oggi alle 17.30 da un incontro con gli artisti che si terrà nella Sala Soci Coop di viale Adua moderato dalla nostra giornalista Linda Meoni (ingresso gratuito).

"Il testo – scrive Maccarinelli nelle note di sala – è capace di conquistare grazie non solo alla bellezza del linguaggio, ma alla capacità di introspezione, ai rimandi fra un personaggio e l’altro, al manifestarsi delle loro debolezze delle loro incapacità di capire sé stessi e gli altri. La vita in tutte le sue sfaccettature per piantare uno specchio nel cuore a tutti i genitori di un figlio adolescente. I testi della trilogia di Zeller non sono collegati fra loro se non dal numero dei personaggi e dalle implicazioni umane e sociali. Il Padre da me diretto in Italia con Haber nel ruolo del titolo è poi diventato un film con Anthony Hopkins che ha vinto l’Oscar e una sceneggiatura firmata da Zeller anche regista e da Hampton che a sua volta ha vinto l’Oscar".

Anche Il Figlio è diventato un film sempre per la regia di Zeller con Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby ed una sicura sorpresa nel ruolo del figlio. Ne ‘Il figlio’ Zeller ci conduce per mano sul terreno delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare. La trama è semplice ma non il tessuto di emozioni, la voglia di svelare quel che troppo spesso si nasconde".

I biglietti (prezzi da 8 a 28 euro) sono in vendita on line su www.bigliettoveloce.it o alla biglietteria del Manzoni aperta oggi dalle 11 alle 13, dalle 16 alle 19 e prima dello spettacolo.