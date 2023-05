Il fantasy invade il borgo antico Arriva il Serravalle Fort Comics

Il "Serravalle Fort Comics" trasformerà l’antico borgo medioevale in un mondo popolato da fumetti, fantasy e cosplay. Questo avverrà dalle 10 alle 21 di sabato 27 e domenica 28 maggio. A curare l’evento, che ha il patrocinio del Comune, sarà la Pro Loco di Serravalle Pistoiese. La manifestazione si propone agli appassionati offrendo una location mai utilizzata finora per eventi del genere, come rileva l’assessore al commercio Benedetta Vettori: "Il messaggio che vogliamo dare con questo appuntamento è che Serravalle è un luogo bellissimo e vivace, con tante attività che lo rendono vivo e gradevole. Il magico mondo dei fumetti, del fantasy e del cosplay non poteva trovare uno sfondo migliore dove trascorrere due giorni immersi in un’atmosfera da sogno". Certo del successo è anche l’assessore al turismo Maurizio Bruschi: "Saranno due giorni davvero importanti. Ci auguriamo inoltre che molti appassionati che vorranno partecipare scelgano una delle tante strutture ricettive che si trovano nel nostro comune per il loro pernottamento". Il ruolo di direttori artistici a due autentiche autorità del mondo del cosplay: l’attore di Casalguidi Massimo Borgioli, noto universalmente per il modo esilarante con cui si cala nel personaggio di Johnny Deep, e quindi Capitan Jack Sparrow, e la notissima cosplayer pratese Sunita Sunymao. Borgioli è reduce da un impegno cinematografico che lo ha assorbito molto in questo periodo e che si preannuncia solo il primo di una lunga serie. Sunita, diplomata alla scuola di fumetto come animatrice di cartoni animati e cantante lirica di ottimo livello, trae la sua abilità nei travestimenti dalla scuola professionale di sartoria. Ha partecipato a Cultura Moderna con Teo Mammuccari, dove interpretava Pocahontas, e a All together now, condotto da Michelle Hunziker. Entrambi si occuperanno anche delle gare fra cosplayer, che premieranno i travestimenti più originali. E con queste parole Giulia Romani, presidente della Pro Loco, esprime i suoi propositi: "Siamo tutti pronti a fare del 27 e 28 maggio due giornate indimenticabili. Siamo certi che questo appuntamento avrà un grandissimo successo e che saprà ritagliarsi il suo spazio nel mondo dei fumetti, del fantasy e dei cosplay". Parteciperanno molte attività ambulanti di cibo e bevande. A dedicarsi alla ristorazione anche le Pro loco di Serravalle e di Cantagrillo e il circolo Arci di Serravalle. Ci sarà una navetta gratuita con la stazione di Serravalle Pistoiese, a Masotti.

Red.Pt.