"Il falso mito del marmo bianco". Ne parla Sara Lenzi

Arte e storia protagonisti giovedì 27 marzo, alle 18, all’Auditorium dell’Antico Palazzo dei Vescovi dove con Sara Lenzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) si parlerà de "Il falso mito del marmo bianco. Racconti della riscoperta di un mondo antico a colori". La conferenza presenta i risultati di ricerche in corso su un tema ancora poco noto: la policromia della scultura greca e romana in marmo, che oggi appare totalmente bianca, ma che era in realtà spesso dipinta con colori vivaci. Questi dati interessanti aprono anche la riflessione sul falso mito di un’antichità bianca, e su come questo mito, con le sue implicazioni ideologiche, si sia formato e conservato nei secoli, fino ai giorni nostri. L’iniziativa è realizzata da Pistoia Musei ed è a ingresso libero; richiesta la prenotazione su pistoiamusei.it.