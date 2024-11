Il debutto di Markovski. Estra, assalto alla Dinamo

Un altro debutto sulla panchina dell’Estra dopo quello di Dante Calabria, ad inizio stagione, quelli per una giornata di Giuseppe Valerio e Tommaso Della Rosa, e ora quello di Zare Markovski sperando di fermarci qui. Markovski è un tecnico che non ha bisogno di presentazioni, il suo curriculum parla da solo, e può essere per tanti motivi l’uomo giusto per guidare l’Estra. Il nuovo coach si troverà a debuttare sulla panchina di Pistoia proprio contro l’ultima squadra che ha allenato in serie A: la Dinamo Sassari (questa sera ore 20). Markovski è arrivato da pochi giorni e come per sua stessa ammissione dopo avere provato ad "inserire bruscamente le proprie idee" si è reso conto che c’era bisogno di fare un passo indietro e di "adattarsi piano, piano alle caratteristiche della squadra". In poche parole bisogna prima costruire un gruppo, una squadra, darle un’identità, mettere le basi e poi sviluppare l’idea di gioco più vicina a quella del nuovo allenatore. Pistoia in questa settimana ha lavorato su "mettere ordine nel talento offensivo che abbiamo e cercare di giocare meglio con la palla". In altri termini iniziare da quella che è la parte più semplice, ovvero l’attacco, per poi inserire via, via i concetti difensivi.

Pistoia si troverà di fronte Sassari che in campionato sta attraversando il suo momento più nero. Una vittoria, cinque sconfitte, 87 punti subiti di media a partita il ruolino di marcia fino a qui. Inutile dire che Sassari ha assolutamente bisogno di risollevarsi e di farlo prima possibile e l’occasione di affrontare in casa Pistoia è una di quelle da sfruttare. Alla squadra di coach Nenad Markovic non manca di certo il talento sia negli esterni che negli interni giocatori come Eimantas Bendzius, Miralem Halilovic, che formano una coppia di lunghi di tutto rispetto, Michal Sokolowski, che non ha bisogno di presentazioni, Brian Fobbs, una guardia con punti nelle mani e Justin Bibbins in cabina di regia. Una squadra che, come ha ammesso lo stesso Markovski "merita molto di più dei due punti in classifica perché il roster è sicuramente di livello".

Coach Markovic è cosciente dell’importanza della partita e vuole la massima attenzione da parte di tutti. "Partita molto importante per noi – ha affermato il tecnico come si legge sul sito della società - l’ultimo match in campionato contro Tortona ho visto dei miglioramenti significativi in difesa, dobbiamo vedere chi ci sarà per via degli infortuni. Pistoia è una buonissima squadra, hanno giocatori che ti possono mettere in difficoltà, hanno lunghi che tirano da tre, hanno spirito, dobbiamo controllare le nostre emozioni partendo dalla testa".

Maurizio Innocenti