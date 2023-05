Il cuore grande di Pistoia L’associazione BambinoPiù in partenza verso l’Emilia

Nuova missione per l’associazione BambinoPiù di Pistoia, già impegnata a portare solidarietà e aiuti alle famiglie con bambini in Ucraina, Africa, Turchia e senza dimenticare il pistoiese. Questa volta l’obbiettivo è aiutare concretamente L’Emilia Romagna a seguito delle recenti drammatiche alluvioni. Continua la raccolta di beni di prima necessità, indumenti nuovi e tutto ciò che è essenziale per gli sfollati, con particolare riferimento alle famiglie con bambini che hanno dovuto evacuare le proprie abitazioni a causa degli allagamenti. "Partiremo da Pistoia con i furgoni mercoledì mattina; oltre a consegnare il materiale nei palazzetti e punti allestiti, daremo il nostro contributo dove c’è bisogno, spalando le strade e se possibile, supportando il personale per il recupero delle persone ancora intrappolate nelle proprie case" ha detto Alessandro Benedetto, presidente dell’associazione BambinoPiù, pronto a partire insieme al consigliere Duilio Bindi, il tesoriere Maximiliano Paoletti e altri volontari.

BambinoPiù è un’associazione senza scopo di lucro che nasce con l’intento di provare a migliorare la vita dei bambini e fornire risposte materiali alle condizioni precarie di molte famiglie di oggi. Adesso porteranno il loro contributo in Emilia Romagna alla popolazione colpita dall’alluvione, ma "muoversi nell’emergenza e progettare forme di progresso" è la missione dichiarata dell’associazione. L’appello del presidente di BambinoPiù è, per chi può farlo, di donare: "Raccogliamo cibo e prodotti per l’igiene personale, indumenti e intimo nuovo e coperte. Chiediamo a tutta la cittadinanza pistoiese, alle aziende, di fare anche una piccola donazione (IBAN 95S0306909606100000190338), per poter comprare anche in loco più cibo, medicine e tutto il necessario. Per qualsiasi informazione o per consegnare materiale, contattateci al 351.6965322 o al 371.3016685. Si tratta di un’importante iniziativa benefica che vuole rappresentare un piccolo gesto di solidarietà e vicinanza".