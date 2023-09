Il coro della "Sistina"si esibirà in San Francesco

Un’occasione unica per poter ascoltare fuori da San Pietro il coro che svolge il suo servizio musicale a Roma. La Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci presenta uno straordinario ciclo di eventi della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" in Toscana, organizzati per ricordare il maestro Cardinale Domenico Bartolucci (1917-2013) a dieci anni dalla morte. Il coro della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" sarà infatti presente per una serie di eventi dal 18 al 21 settembre 2023 in diverse località della Toscana: martedì 19 settembre, alle ore 21, sarà la chiesa di San Francesco ad ospitare la tappa pistoiese.

Gli eventi sono organizzati dalla Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci, istituzione culturale nata nel 2003, con l’obiettivo di diffondere la Musica Sacra e in particolare conservare e promuovere l’opera del già citato maestro Bartolucci, compositore, Accademico di Santa Cecilia e direttore della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" per oltre 40 anni.

Le manifestazioni sono realizzate in collaborazione

con l’Arcidiocesi di Firenze

e le Diocesi di Pistoia, Arezzo-Cortona-San Sepolcro e Prato e l’Opera di Santa Maria del Fiore, e godono del patrocinio e del contributo della Regione Toscana, del patrocinio dei Comuni di Firenze, Arezzo, Pistoia e Prato e del contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.

La Cappella Musicale Pontificia "Sistina" diretta da Marcos Pavan svolge il suo servizio musicale nelle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e, con i suoi 1500 anni di storia, è il più antico coro del mondo in attività. Insieme al Coro sarà presente e si esibirà a Firenze e Arezzo anche Josep Solé Coll, primo organista della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e organista per le Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

In questi eventi sarà protagonista il repertorio della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" e in particolare le composizioni del maestro Bartolucci, di cui ricorrono quest’anno i dieci anni dalla morte. Momento particolarmente significativo di questa serie di eventi sarà la Santa Messa presieduta dal Cardinale Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Presidente Onorario della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci, presso la Basilica di Santa Maria Novella a Firenze il 20 settembre 2023 alle ore 11.

Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero e gratuito.