Il Consorzio Leonardo vuole superare l’esame di una big: c’è Lucca sulla strada. Assente Calabrese, Tonfoni carica l’ambiente: "Confronto importantissimo"

Alla ricerca di un successo di prestigio. Dopo aver espugnato il campo di Castelfiorentino al termine di una prova di squadra convincente, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata cerca conferme contro una grande del torneo, il Basketball Club Lucca: si giocherà sabato 18 gennaio, dalle 21 al PalaMelo della città del mobile. Partita valida per l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Tra i quarratini, ancora assente Calabrese; gli altri tutti abili e arruolati. Intanto, il tecnico mobiliero, Alberto Tonfoni, torna sull’affermazione della scorsa settimana. "A Castelfiorentino sono stati bravi i ragazzi a interpretare l’incontro nella maniera giusta. Abbiamo approcciato bene la gara, siamo stati subito molto presenti, abbiamo concesso poco, trovando buone soluzioni in attacco. Contro Lucca, davanti al nostro pubblico, ci aspetta un confronto importantissimo", ove importantissimo viene scandito bene, segno di quanto l’allenatore ci terrebbe. Potrebbe arrivare, finalmente, il primo successo contro una formazione in lotta per le prime piazze. Lucca al momento, infatti, è seconda della classe con 26 punti, alle spalle della capolista San Miniato 28, mentre il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori è settimo a 18, ma con gli stessi punti di Arezzo sesto. Attesa una bella cornice di pubblico: a Quarrata c’è voglia di impresa. Lucca, quindi, è avvisata.

Gianluca Barni