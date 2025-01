Il Consorzio Leonardo cade ancora. Al PalaMelo passa San Miniato

Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata non riesce nell’impresa di arrestare la corsa della co-capolista San Miniato, che s’impone (79-94, parziali 20-17, 37-40, 65-67) al PalaMelo della città del mobile nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Dopo 30 minuti sostanzialmente equilibrati, l’Etrusca allunga nella quarta e decisiva frazione di gioco grazie a un parziale terrificante di (14-27). A causa di questo stop casalingo, Quarrata scende al settimo posto della graduatoria con 16 punti: ora insegue Lucca e San Miniato 26, Costone Siena ed Empoli 22, Arezzo e Mens Sana Siena 18.

E dire che l’avvio dei mobilieri è eccellente, anche in virtù di un bel break (8-2). I quarratini salgono pure a +7 dopo i canestri di Angelucci e Molteni, ma la reazione dei pisani non si fa attendere e con un parziale di 7-0 impattano a quota 13. Il finale di frazione vede però salire in cattedra Angelucci, che consente ai locali di chiudere davanti il primo periodo sul 20-17. Secondo e terzo quarto presentano una gradevole altalena di punteggi, lasciando tutto in ballo. Poi, però, nei momenti topici dell’incontro, ecco emergere la maggior sostanza degli ospiti, che vincono con merito. Questo il tabellino di Quarrata: Anyuol, Pieralli, Angelucci 17, Artioli 2, Balducci 1, Molteni 15, Diks, Regoli 14, Antonini 10, Babovic, Tiberti 20. All. Tonfoni.

Gianluca Barni