Il congelamento di ’rifiuti zero’. Il perché spiegato da Ercolini

Martedì 21 maggio, ore 21, nel foyer del teatro Moderno, incontro con Rossano Ercolini, presidente associazione "Zero waste Europe", coordinatore del centro di ricerca "Rifiuti zero" di Capannori e Luca Menesini, sindaco di Capannori. L’iniziativa è del centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Guido Del Fante. Tema dell’incontro "Agliana 2024 - 2029: obiettivo rifiuti zero". "Sono contento di avere ad Agliana il presidente dell’associazione Zero Waste, Rossano Ercolini e il sindaco di Capannori Luca Menesini – dichiara Del Fante -. Nel nostro programma parliamo di sostenibilità, proprio perché vogliamo rendere Agliana a Rifiuti zero. In questi mesi abbiamo visto molta ambiguità da parte dell’amministrazione e del sindaco uscente sull’impianto di termovalorizzazione, con una serie di azioni che si sono contraddette, come la votazione sull’adesione al percorso Rifiuti zero, per poi votare la proroga dell’attività del termovalorizzatore il giorno dopo. Sintomo che non c’è una visione chiara sull’ambiente e la gestione dei rifiuti. Noi abbiamo una visione chiara: chiusura dell’impianto e riconversione in un impianto alternativo alla termovalorizzazione, a basso impatto ambientale, ricollocando la forza lavoro presente. Abbiamo invitato questi ospiti per apprendere da chi ha già esperienza". Proprio Ercolini, recentemente, ha comunicato al sindaco Benesperi e al consigliere delegato all’ambiente Alfredo Fabrizio Nerozzi il "congelamento" della mozione di adesione del comune di Agliana a Rifiuti zero, approvata dal consiglio comunale il 21 marzo, perché il giorno successivo il sindaco di Agliana, con quelli di Montale e Quarrata, ha firmato la proroga di attività dell’inceneritore di tre anni più uno. Ercolini ha detto che: "La delibera è “congelata“ per permetterne l’approfondimento e verificarne l’attendibilità. Ppotrà rendersi utile un chiarimento con il sindaco che verrà eletto nelle imminenti amministrative". Nerozzi annuncia: "Seguirò con attenzione l’incontro, visto anche il percorso con Ercolini, per trovare alternative alle tre proposte sul futuro dell’inceneritore e l’adesione a Rifiuti zero".

Piera Salvi