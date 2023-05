"Il Comune vuol togliere barca-simbolo"

Quella vecchia barca da pesca don Massimo Biancalani l’ha voluta proprio lì, davanti all’ingresso della chiesa di Vicofaro per gridare a tutti un messaggio forte: l’emigrazione non si arresta e con questa continua anche la strage nel Mediterraneo. "La barca è però anche simbolo di salvezza", disse allora. Un simbolo che adesso si trova a "difendere" da quelle che su Fb definisce "fascisterie". "Ho ricevuto una telefonata dalla polizia municipale – spiega il parroco dicendosi stupito – con la quale mi si chiede di rimuovere la barca perché ’non bonificata’ e perché la collocazione è sbagliata. Si stanno attivando degli esperti per valutare questa contestazione. L’installazione si trova, tra l’altro, su proprietà privata della Chiesa. Non credo dunque ci siano problemi. Vorrei lasciarla dov’è perché per noi è un simbolo davvero importante".