Il commissario Cesari a Naturart Village

Il commissario Rino Cesari è costretto a fare i conti con una sparizione improvvisa. A rendersi irreperibile è il fedele assistente Ivano Russo. Nessuna traccia a spiegare quest’assenza, se non una lettera riemersa dal passato, spedita da Cuba. Comincia così "L’ultima lettera da Cuba" (Aliribell Editore, 2025), quarto capitolo della saga del commissario Cesari scritto da Enrico Tozzi, protagonisti entrambi di un incontro letterario organizzato dall’Associazione Giallo Pistoia che si terrà oggi alle 18 nello spazio convegni del Naturart Village, in via Toscana 101 a Chiazzano.

In un dialogo a tre voci che coinvolgerà l’autore, Giuseppe Previti e Maurizio Gori, sarà possibile entrare dentro ai personaggi tratteggiati dallo stesso Tozzi e sondare in quale direzione porterà la nuova indagine del commissario. Enrico Tozzi, classe 1964, vive da oltre trent’anni a Pistoia. Laureato in Economia, lavora in un istituto di credito e si occupa attivamente di sindacato. Appassionato di computer, cinema, sport e gatti, è stato tesoriere dell’associazione Giallo-Pistoia per oltre un decennio. Ha pubblicato racconti e diversi gialli, contribuendo a numerose antologie di genere. L’ingresso è libero.