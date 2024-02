Il clima nella letteratura. Due giorni di approfondimenti

Si chiama "Climate Fiction Days". Ed è il primo evento in Italia dedicato interamente alla letteratura sul cambiamento climatico. L’iniziativa è promossa dal Comune, dalla Biblioteca San Giorgio e dall’associazione culturale Cartabianca, e i svolgerà dal 22 al 23 marzo. Sotto la lente un tema di grandissima attualità, come quello dei cambiamenti climatici e dell’impatto antropico sugli equilibri ambientali, da un punto di vista tanto inedito quanto fondamentale per comprenderne il livello di penetrazione nell’immaginario collettivo. "Lo scopo della manifestazione è sensibilizzare lettori, grandi e piccoli, sul tema del cambiamento climatico – commenta Alessandra Repossi, ideatrice e direttrice artistica dell’evento -. Puntiamo a stimolare riflessioni, a definire un’idea più realistica della situazione climatica e, idealmente, a disseminare buone pratiche nella quotidianità. E a dare voce ad autori e autrici meritevoli che hanno trattato il tema e che in questo modo hanno la possibilità di far conoscere la loro opera e il loro punto di vista".

"Abbiamo accolto con convinzione la proposta di promuovere questa prima edizione perché ci sembra una iniziativa che tratta con originalità un argomento molto importante – dice Benedetta Menichelli, assessore alla Cultura (foto in alto)-. Gli scrittori e gli artisti da sempre hanno saputo individuare in anticipo i pericoli insiti nel proprio tempo e con la loro particolare sensibilità indicare la strada verso possibili soluzioni. In questo caso ben venga la loro visione artistica per interrogarci, tutti insieme e con tutti gli strumenti possibili, su quello che è ormai un tema ineludibile dei nostri giorni come il cambiamento climatico".

L’evento, che si svolgerà nell’auditorium Tiziano Terzani prevede un programma fittissimo e sarà aperto dal saluto delle autorità e di Alessandra Repossi. Tavole rotonde, presentazioni, approfondimenti, attraverso opere che a vario titolo parlano del pianeta, montagne, nuvole, riserve naturali e tanto altro ancora. Mentre nella sala cinema, è prevista anche la proiezione di un importante documentario sul cambiamento climatico. La due giorni si aprirà con la sezione "Raccontare il cambiamento climatico: dall’antropofiction al reportage narrativo" (dalle 17), moderata da Lorenzo Guadagnucci, giornalista di Quotidiano Nazionale.