Il ’Città di Pistoia’ riaccende i motori. Appuntamento fissato per il 5 ottobre

Una competizione che lo scorso anno contava al via oltre cento iscritti, capace di portare rallisti di tutta Italia a sfidarsi lungo le strade di tutta la provincia. E che tornerà anche il prossimo autunno, organizzato come di consueto dalla Pistoia Corse in collaborazione con l’ACI. Si tratta del ’Rally Città di Pistoia’, giunto alla quarantacinquesima edizione. Il programma definitivo della manifestazione è in corso di definizione, ma pochi giorni fa sono se non altro state ufficializzate le date: la kermesse prenderà il via il prossimo 5 ottobre, per chiudersi il giorno successivo. Contestualmente, negli stessi giorni, si svolgerà anche la sesta edizione della Coppa Città di Pistoia, il ’rally storico’ dedicato alle vetture d’epoca.

Il percorso della manifestazione dovrebbe ricalcare quello della sfida precedente, o perlomeno quello originale prima della modifica dovuta ad un incidente stradale avvenuto prima della gara sul territorio del Comune di Serravalle. Di certo c’è che proprio Serravalle ospiterà anche quest’anno una prova speciale, con l’amministrazione comunale che proprio pochi giorni ha concesso il patrocinio del Comune alla rassegna del 2024.

La partenza dovrebbe avvenire però a Pistoia (confermando probabilmente la scelta di Piazza Gavinana) dove i contendenti vedranno anche la bandiera a scacchi. Lo scorso anno il successo finale è andato al bresciano Andrea Mabellini, in coppia con Virginia Lenzi, che ha coperto la distanza prevista nel minor tempo al volante della Citroen C3 Rally2, precedendo le coppie Gasperetti-Ferrari e Pinelli-Vivarelli.

Un’edizione particolarmente vivace e tirata sul piano agonistico, nella quale si sono verificati anche due incidenti durante il percorso (fortunatamente senza vittime). Non è però mancato lo spettacolo, né l’interesse suscitato nei tanti appassionati del nostro territorio che seguono con alta frequenza questi eventi. Ed è anche su questi due aspetti che conteranno gli organizzatori, con l’obiettivo di rivedere al rialzo i numeri registratinel 2023.

Giovanni Fiorentino