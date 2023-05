Il cielo senza segreti Tutti all’Osservatorio

Osservazioni tradizionali, approfondimenti con esperti e studiosi, storie e ‘focus’ apparentemente lontani dalla carta del cielo. Estate vuol dire più che mai Osservatorio astronomico della Montagna Pistoiese, occasione per alzare gli occhi al cielo e scoprire quel mondo che vive sopra le nostre teste e che fin dall’antichità ci affascina. E quella di quest’anno di estate sarà particolarmente ricca, grazie all’instancabile e vivace impegno del Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese. Per la stagione 2023 è prevista una serie di appuntamenti speciali che si sono aperti il 13 maggio scorso con un interessante intervento dell’astrofisica Eleonora Parlanti che ha proposto una conferenza dal titolo "James Webb Space Telescope: uno sguardo alle origini dell’Universo". Il calendario propone poi per il 23 giugno (dalle 21.30) una serata speciale sul solstizio d’estate con spiegazione del fenomeno e osservazione degli oggetti del cielo. Il 30 giugno, stesso orario, sarà la volta dell’"Asteroid Day", una ricorrenza annuale celebrata a livello internazionale con lo scopo di aumentare la conoscenza degli asteroidi e del pericolo di impatto. Il 7 luglio alle 21.30 Maria Pia Astone, ricercatrice presso l’Infn-Istituto Nazionale Fisica Nucleare proporrà una conferenza dal titolo "Dalle predizioni di Einstein alla scoperta delle onde gravitazionali"; la serata sarà gratuita, previa prenotazione telefonica da effettuarsi alla Biblioteca Comunale di San Marcello (0573.621289). Sarà l’astrofilo Guido Guidotti a tenere le redini della serata del 21 luglio (ore 21.30) proponendo un incontro dal titolo "Il mondo dei dinosauri" al termine del quale verrà svolta la consueta osservazione al telescopio di oggetti celesti visibili al momento. Agosto uguale ‘lacrime di San Lorenzo’ e così il 10 e 12 del mese, a partire dalle 20.45 cominceranno le osservazioni con più turni di ingresso in base alle prenotazioni. Il 21 e 22 agosto spazio alla teoria combinata alla pratica con lo svolgimento dell’annuale corso di astronomia rivolto a coloro che si vogliano avvicinare per la prima volta alle scienze astronomiche. Particolare la serata del 30 agosto (ore 21.30) promossa dall’Uai (Unione Astrofili Italiani), dedicata alla scienza che sta dietro ai termini che spesso si sentono dire sui social-media a proposito di ‘Super-Luna’ e ‘Luna Blu’. Dal 23 settembre gli eventi autunnali con una serata dedicata all’Equinozio d’autunno con spiegazione del fenomeno e ’osservazione al telescopio.

Tutti gli aggiornamenti su (www.gamp-pt.net), su Facebook (Gruppo Pubblico Gamp) e Instagram (osservatorioastronomico.mp). L’Osservatorio è aperto ogni venerdì e sabato fino al 30 giugno dalle 21.30; dal 1° luglio e fino al 31 agosto alle aperture del venerdì e sabato si aggiunge anche quella del lunedì (ore 21.30.) Aperture diurne per osservare il Sole ogni martedì e giovedì alle 10 (fino al 30 giugno), il martedì e la domenica sempre alle 10 dal 1° luglio al 31 agosto. Biglietto a 5 euro a persona, ridotti a 3 per i minori di 14 anni.

l.m.