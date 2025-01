Il ciclismo chiede sicurezza: "La Federazione intervenga"

Il tema di attualità e assolutamente prioritario in campo ciclistico, è l’organizzazione delle gare e la loro sicurezza. E’ stato questo il filo conduttore su iniziativa della A.S. Aurora, società fiorentina organizzatrice della corsa ciclistica élite under 23 Firenze-Viareggio, che ha organizzato un incontro presso il Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana. Tema del dibattito "Fare Ciclismo si può: idee e proposte sull’organizzazione delle gare ciclistiche". Notevole l’affluenza e tra i presenti il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, e gli altri due candidati alla presidenza della Federciclismo, Daniela Isetti e Silvio Martinello.

Tra gli altri anche il segretario della Fci Gavino Marcello Tolu, il presidente della Mutua Alta Toscana, Carlo Filippo Spini, il consigliere della Provincia di Pistoia Gabriele Giacomelli, l’assessore allo sport del comune di Quarrata Patrizio Mearelli. La riunione durata quasi 4 ore ha messo in risalto la necessità di maggiori tutele soprattutto dal punto di vista penale per organizzatori di gare ciclistiche e direttori di corsa, la necessità di un intervento della politica sul piano della normativa e quello della Federciclismo con norme tecniche adeguate. Avanzate e non tutte facilmente raggiungibili diverse proposte.

Fondamentale la formazione per gli atleti che prendono parte alle gare, ad iniziare dagli esordienti, percorsi adeguati per le gare in linea, maggiore attenzione a tutti gli aspetti organizzativi con adeguata riunione prima della partenza di una gara, la presenza più efficace della Federciclismo nella gestione delle gare creando una struttura di servizi. Numerosi gli iscritti a parlare e tra gli interventi più attesi, quello del presidente della Fci Cordiano Dagnoni, che ha definito prioritario il tema della sicurezza ricordando i contatti tenuti con le istituzioni e autorità politiche. Dagnoni ha lanciato anche la proposta di far firmare atleti e direttori sportivi prima del via per una condivisione dei pericoli che possono esserci in corsa sollevando organizzatori e direttori di gara. Apprezzato l’intervento video del parlamentare Roberto Pella presidente della Lega Professionisti che ha reso noto le iniziative proposte tra le quali la semplificazione per permessi e autorizzazioni delle gare. L’augurio di tutti che dalle parole e proposte si passi ai fatti almeno a quelli attuabili.