Il centro in balia di risse e vandalismi: "Più controlli e sanzioni"

Più controlli e sanzioni. Li chiede consigliere Lorenzo Boanini (foto) dopo un altro episodio di violenza in centro storico. Nella notte tra sabato e domenica un gruppo di ragazzi, probabilmente minorenni e sotto l’effetto dell’alcol, ha disturbato i clienti di alcuni locali, causando disagi anche ai gestori dei locali e ai loro dipendenti, tutti messi in pericolo. La situazione è rapidamente degenerata, creando un clima di insicurezza e paura tra i presenti. Alla luce di questi fatti, il consigliere comunale Pd – spiega una nota – ha deciso di intervenire nuovamente, esprimendo la sua preoccupazione e richiedendo misure immediate e concrete. "È inaccettabile che la nostra comunità debba vivere nel timore di episodi di violenza ogni fine settimana – ha dichiarato Boanini –, la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori del centro storico deve essere una priorità assoluta".

Il consigliere ha quindi rinnovato l’appello al sindaco affinché venga istituito un tavolo di confronto con il prefetto e il questore. L’obiettivo è quello di coordinare tutte le risorse disponibili per garantire maggiore sicurezza nel centro storico, aumentando la presenza delle forze dell’ordine nelle ore più critiche e prevedendo sanzioni severe per quei locali che vendono alcolici ai minori. "È fondamentale che ci sia una collaborazione stretta tra le istituzioni – ha aggiunto Boanini – per affrontare in modo efficace questo problema. Solo con un’azione congiunta potremo restituire serenità ai nostri cittadini e supportare i nostri commercianti".