Il campo di Montecatini Alto diventerà un centro polifunzionale

"La Pro Loco Montecatini Alto, con l’apporto determinante dell’amministrazione comunale, intende valorizzare il campo sportivo Rismo Mencarelli , recentemente pulito, e farne un centro polifunzionale". L’associazione annuncia un progetto per recuperare la struttura, da tempo inutilizzata. "L’intento – prosegue la Pro Loco - è stato formalizzato nell’ultimo consiglio direttivo. Per arrivare al compimento di questo ambizioso progetto , realizzando di fatto anche a Montecatini Alto un’area a verde pubblico attrezzato, il direttivo, presieduto dall’architetto Paola Galassi, ha deciso di chiedere un incontro all’amministrazione comunale per arrivare all’elaborazione di un piano di riqualificazione della struttura che potrebbe concretizzarsi con la partecipazione al bando della Fondazione Caript denominato Piccole Bellezze". Il progetto citato dall’associazione "sostiene appunto progetti per riqualificare spazi di uso pubblico in abbandono o non fruibili. L’obiettivo del bando, che scadrà il prossimo 10 settembre, è quindi riqualificare questi luoghi favorendo la realizzazione di iniziative sociali o sportive".

La scorsa primavera, nessuna offerta per la gestione del campo sportivo comunale "Rismo Mencarelli" è stata presentata in Comune, nonostante il bando pubblicato. La gara, che scadeva l’otto marzo, è andata completamente deserta. Eppure, il bando della precedente amministrazione era stato pubblicato con l’obiettivo di facilitare la partecipazione, a un canone simbolici di 365 euro all’anno, dando più punteggio alle idee progettuali che arriveranno da associazioni no profit e di volontariato. Il Comune puntava a trasformare il "Rismo Mencarelli" da campo sportivo inutilizzato da anni, e ormai inadeguato per tornare a ospitare partite di calcio, a struttura ricreativa e dedicata alle famiglie, dotata di un punto di ristoro, grazie alla gestione di un privato.