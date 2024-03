Il camper dei pensionati fa il giro dei paesi e porta libri e sostegno

Il Camper Spi Cgil sarà sulla Montagna pistoiese, da domani, lunedì marzo dino a sabato al 16 marzo. "Il camper - spiega il sindacato dei pensionati – è attrezzato per prenotare gli appuntamenti al Patronato Inca, al Caaf Cgil e per dare le prime risposte a chi ha un problema con la pensione o per chi la vuole controllare (è bene sempre ogni tanto farlo), oppure chi vuole capire se gli spetta la 14° mensilità o gli assegni familiari, anche i pensionati potrebbero avere il diritto ad averli. Pertanto il nostro camper è un punto d’ascolto prezioso". Il mezzo è fornito anche di una piccola biblioteca, per tutti coloro che vorranno approfittare per buone letture a domicilio. "Offriamo questa opportunità – si legge ancora – convinti che anche attraverso la cultura si possa risollevare questo mondo e uscire da questo periodo così tragico che ha fatto non solo esplodere emergenze lavorative, ma accentuato la solitudine, soprattutto delle persone anziane. Proprio in questi giorni ci sono state donate alcune centinaia di libri gialli che sono a disposizione gratuitamente degli amanti di questo genere letterario. Grazie a un progetto voluto dallo Spi Cgil Toscana è stato possibile ottenere centinaia e centinaia di libri da mettere a disposizione". L’iniziativa si chiama "C’è un libro per te - a casa in buona compagnia", ed è nata per promuovere l’offerta del patrimonio librario a favore soprattutto degli anziani. Il camper sarà presente: lunedì 11, al mercato di Bardalone; martedì 12 a Prunetta, vicino alla chiesa; mercoledì 13 a Maresca, in piazza del mercato; giovedì 14 a Pracchia, nel parcheggio pubblico davanti al bar; venerdì 15, alla Casa comunale della Val di Forfora, a Crespole. Infine sabato 16 sarà a Taviano nella piazzetta del Comune di Sambuca. Lo Spi Cgil, cerca anche con queste iniziative, di offrire attenzione alle aree interne perché è soprattutto qui che le persone sono più sole.

A.N.