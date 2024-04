Il cammino dell’Academy PB alle finali Under 19 Eccellenza

La FIP ha ufficializzato il programma completo delle Finali Nazionali Under19 Eccellenza che si svolgeranno fra i palasport di Chiusi e Chianciano Terme dal 29 aprile al 5 maggio prossimi e che vedranno come protagonista anche la squadra biancorossa. Il Pistoia Basket Junior è stato inserito nel girone B con Vis 2008 Ferrara, Pallacanestro Varese e Fortitudo Basket Francavilla. La prima partita dei biancorossi è prevista per il prossimo 29 aprile alle ore 20, all’Estra Forum di Chiusi, contro la formazione estense. I risultati della prima giornata, poi, determineranno il calendario delle partite successive: in caso di vittoria al debutto, Pistoia giocherebbe la seconda gara il 30 aprile alle ore 20 a Chianciano Terme con la perdente dell’altra partita del lunedì (ovvero Francavilla-Varese) e il 1° maggio alle ore 16 a Chiusi contro la vincente della stessa; in caso di ko all’esordio, invece, Pistoia giocherebbe la seconda sfida il 30 aprile alle ore 18 a Chianciano contro la vincente dell’altro match del gruppo e la terza gara il 1° maggio alle ore 16, sempre a Chianciano Terme, contro la perdente dell’altra gara del primo giorno. Al termine della prima fase, la prima classifica di ogni gruppo sarà qualificata ai quarti di finale mentre le seconde e terze dovranno affrontare una gara di spareggio per avanzare di un turno mentre chi chiuderà al quarto posto terminerà subito la propria avventura. Il 3 maggio sono in programma i quarti di finale, sabato 4 le semifinali e domenica 5 le finali per il 1° e 3° posto, sempre all’Estra Forum di Chiusi. Questa, infine, la composizione di tutti i gironi delle Finali Nazionali Under19. Girone A: Derthona Basket, Reyer Venezia, Express Fidenza, Stamura Ancona Girone B: Pistoia Basket Junior, Pallacanestro Varese, Vis 2008 Ferrara, Fortitudo Basket Francavilla Girone C: Olimpia Milano, Tiber Roma, Aquila Basket Trento, College Basketball Borgomanero Girone D: Treviso Basket, UCC Casalpusterlengo, Victoria Libertas Pesaro, Firenze Basketball Academy.