Il caldo torrido non è ancora finito Attese temperature sopra la media "In città si sfioreranno i 40 gradi"

Ci risiamo: il caldo africano torna a bussare alle porte dell’Europa, territorio pistoiese compreso. Nei prossimi giorni non solo le temperature si manterranno su valori ben superiori alle media del periodo, ma andranno progressivamente a crescere. Le temperature massime in pianura oggi toccheranno i 38 gradi circa in città, mentre domani arriveranno anche a 39 gradi. Non è finita qui, perché quello delle prossime 48 ore non sarà il picco della temperatura: in alcune zone della piana Pistoia-Prato-Firenze, infatti, lunedì e martedì non sono escluse punte di 40 gradi.

Questo avverrà in un contesto di caldo secco: chi sarà in città in quei giorni proverà la sensazione di trovarsi all’interno di un gigantesco "forno ventilato", vista anche la presenza di ventilazione da nord est che andrà a sostituire la consueta brezza pomeridiana solitamente orientata da ovest. Magra consolazione: durante il giorno difficilmente si proverà una sensazione di afa, visti i bassi valori di umidità caratteristici quando tira vento da nord-est. Si apre, dunque, una nuova fase di caldo estremo che durerà, su tutta la Regione, almeno fino al prossimo venerdì.

Dopo il picco tra lunedì e martedì, le temperature massime in pianura si manterranno comunque sopra le medie di molto, sempre tra i 36 e 37 gradi se non sopra. L’anticiclone africano, oltre ad investirci in pieno, nei prossimi giorni arriverà fino al nord Europa, andando a bloccare ogni possibilità di precipitazione degna di nota almeno fino a mese. L’unica possibilità di vedere qualche pioggia sul territorio pistoiese è confinata alla formazione di brevi e localizzati temporali pomeridiani sulle montagne dell’Appennino. Una possibilità che, al momento, ha una possibilità di realizzazione non superiore al 10% per tutta la settimana in corso e quella successiva. Torneranno ad aumentare anche le temperature minime. Fortunatamente, però, non arriveremo nei prossimi giorni ai valori record fatti registrare a fine luglio. Qualcuno, ricorderà, alcune notti insonni passate in città con temperature superiori a 30 gradi, con minime estremamente afose di 2627 gradi. Stavolta andrà meglio: stante anche la maggior durata della notte rispetto ad un mese fa, le temperature minime in città arriveranno in media sui 2223 gradi. Parliamo, comunque, di valori ben superiori alla media, ma meno tremendi da sopportare rispetto all’ondata di caldo record di un mese fa.

Francesco Storai