Il calcio piange "Caino" Triplice fischio per Pratesi

Se n’è andato ieri, all’età di 77 anni. E il calcio pistoiese ha perso uno dei suoi protagonisti. Il mondo dello sport provinciale piange la scomparsa di Franco Pratesi, conosciuto come "Caino". Una passione viscerale, la sua: ha legato il suo nome al Pistoia Nord e alla Pistoiese, ma la passione per il pallone aveva origini antiche. Quando era direttore sportivo del Pistoia Nord, era un decennio fa, il club arrivò a siglare con l’Inter un importante accordo per l’affiliazione della scuola calcio. E l’attuale responsabile del settore del club giallorosso, Fausto Bindi, ne ha tracciato un ricordo nitido. "Se n’è andata una persona splendida. Conoscevo Franco da quando ero bambino, fu uno dei miei primi allenatori e con il tempo era diventato un amico – ha ricordato l’attuale responsabile della scuola calcio del Pistoia Nord – era un uomo di calcio, un vero intenditore. L’avevo visto pochi giorni, oltretutto. Se il Pistoia Nord è diventato il club che è oggi, il merito è anche suo e dei semi che seppe gettare all’epoca. Intitolargli un torneo di calcio giovanile? Personalmente non posso che essere d’accordo. Ne parleremo probabilmente più avanti, ma non penso ci siano problemi".

E anche Matteo Paoletti, presidente del Pistoia Nord, si è detto in linea di massima favorevole all’istituzione in futuro di un "Memorial Franco Pratesi". "Franco ha dato molto alla nostra società – ha confermato – e sicuramente troveremo un modo per ricordarlo anche sul terreno di gioco, più avanti. Adesso, ci uniamo al cordoglio per i familiari". Pistoia Nord, ma non solo: già, perché Pratesi è stato per quasi un decennio un dirigente delle giovanili della Pistoiese, fra U17 e Primavera. Un ruolo che ha ricoperto dal 2014 sino allo scorso anno, fino a quando la salute glielo ha consentito. Le esequie saranno celebrate stamani alle 9. Nel frattempo però, anche la Pistoiese gli ha dedicato un pensiero, mandando un abbraccio ideale ai familiari. "La società US Pistoiese 1921 è in lutto per la scomparsa di Franco Pratesi, per anni dirigente accompagnatore del settore giovanile ed amico della Pistoiese da sempre – si legge nel comunicato della società – alla famiglia va la vicinanza di tutta la società, unitamente a dirigenza, squadre e staff".

Giovanni Fiorentino