Iannopollo nuovo direttore di oncologia

Il dottor Mauro Iannopollo è il nuovo direttore della struttura di oncologia medica degli ospedali di Pistoia e Pescia. Struttura che dirige dal 2021 come facente funzioni. Dirigente medico dal 2011 (prima nella ex AUSL 3 poi confluita nell’Azienda USL Toscana centro), il medico ha realizzato percorsi clinici specifici per patologia con particolare riferimento ai tumori del polmone, sia dal punto di vista assistenziale che di ricerca clinica; ha sviluppato interesse per la medicina oncologica di precisione ed in qualità di referente dipartimentale cura con i Gruppi Oncologici Multidisciplinari ed il direttore della SOSD Biomolecolare (dott.ssa Silvia Bessi) lo sviluppo ed il monitoraggio di percorsi clinici per l’assetto biomolecolare. In questo ambito è membro della commissione Regionale per i farmaci agnostici.