I saluti e le sfide delle nuove presidi: "Un tavolo per l’edilizia scolastica"

Un tavolo permanente sull’edilizia scolastica provinciale dove riunire i presidi del territorio e tutte le autorità competenti. E’ la proposta che le nuove quattro dirigenti scolastiche della provincia di Pistoia hanno formulato al presidente Luca Marmo, il quale proprio ieri ha salutato il nuovo anno scolastico nei locali dell’ufficio scolastico provinciale.

Marmo, alla presenza del Provveditore Nicola Neri Serneri, ha colto l’occasione per conoscere, appunto, le quattro donne che sono giunte alla guida di altrettante scuole superiori del territorio. Si tratta di Barbara Paggetti all’istituto De Franceschi-Pacinotti, Rita Gaeta a capo del liceo artistico Petrocchi, Simona Selene Scatizzi alla guida del liceo Salutati di Montecatini e Annalisa Fattori, arrivata al comando dell’istituto Lorenzini di Pescia.

"Attraverso questa iniziativa, concordata tra Provincia e Ufficio scolastico provinciale, abbiamo accolto i nuovi dirigenti con un messaggio di auguri, rivolto non solo a loro ma all’intera comunità scolastica pistoiese –ha detto il presidente Marmo –. Il periodo che stiamo vivendo è decisamente complesso poichè abbiamo aperto cantieri che rendono la fruizione dei servizi scolastici un poco più difficile".

"Per questo, mi preme ringraziare la comunità di Pistoia per la collaborazione e l’impegno dimostrati nelle varie fasi di ricognizione – ha aggiunto –, soprattutto nella ricerca di spazi per l’allocazione degli alunni. Confido che eventuali criticità che dovessero presentarsi in corso d’opera saranno gestite nel migliore dei modi". Le nuove presidi delle scuole, del resto, hanno subito manifestato preoccupazione per la situazione degli spazi scolastici.

A Pistoia, il liceo artistico si trova attualmente a gestire i propri studenti su tre plessi, mentre in Valdinievole sia al Salutati che al Lorenzini dovranno intervenire ben presto i tecnici provinciali. L’Einaudi, sempre a Pistoia, troverà infine spazio attraverso i container sistemati proprio nel giardino dell’ufficio scolastico provinciale.

"L’augurio per un buon inizio di anno scolastico ai nuovi dirigenti va esteso anche a tutti gli altri colleghi e all’intera comunità scolastica, personale docente e non docente e alunni, che si avvia ad iniziare un nuovo anno di lavoro – ha sottolineato il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Neri Serneri –. Siamo prossimi, tra l’altro, ad ospitare nei nostri spazi parte dei ragazzi le cui scuole sono oggetto di interventi di manutenzione e colgo l’occasione per ribadire la completa disponibilità dell’Usp a confrontarsi con i dirigenti in merito alle varie fasi operative dei lavori".

Ammonta a 40 milioni di euro il finanziamento, importante, con fondi Pnrr che riguarda una parte delle scuole pistoiesi e che sarà messo a terra nell’arco dei prossimi due-tre anni da parte della Provincia di Pistoia. "Questo è uno dei risultati più importanti che una Provincia in Italia sia riuscita ad ottenere, tanto che la Cassa Depositi e Prestiti sta coordinando le varie fasi burocratiche che riguardano la spesa complessiva – ha concluso Luca Marmo –. Gli ultimi mesi di lavoro, in perfetta coordinazione con i dirigenti scolastici e l’Usp, ci consegnano un panorama di edilizia scolastica gestibile per il quale non dovrebbero incorrere gravi criticità impreviste".

Michela Monti