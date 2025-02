I residenti:: "Vogliamo videocamere"

Perchè a Pieve non si installa la videocamera sanzionatoria come a Agliana, per via delle Cantarelle? La proposta arriva dai consiglieri di centrodestra David Baldi, Clarissa Nocentini, Mario Suzzi e Alessandro Venturini dopo le ultime proteste dei residenti della strada al confine con Monsummano che da anni denunciano una situazione di scarsa vivibilità. "Il passaggio continuo di tir oltre a rendere l’aria inquinata e causare rumori ha portato il comune a spendere a fine 2023 ben 330.000 euro per il rifacimento del manto stradale, ma anche da non esperti del mestiere si capisce che il lavoro non è stato fatto per sostenere tale tipo di traffico. I residenti hanno chiesto più volte l’uso di mezzi tecnologici per rilevare le continue infrazioni – proseguono nella nota – ma gli uffici preposti da noi interpellati hanno sempre rimarcato la mancanza dei decreti attuativi. Al proposito ci sono tre modi di porsi davanti ai problemi, il primo è ascoltare i cittadini che a tutti gli effetti sono i datori di lavoro degli amministratori, cosa che difficilmente avviene". Poi il paragone con Agliana, facendo riferimento al costo di 25mila euro del dispositivo che rileva chi dentro le proprie auto è al cellulare o senza cintura. "Nell’intervista rilasciata dal vice sindaco di Agliana, ci fa sapere che hanno recuperato circa la metà del costo, restituendo indietro un autovelox del quale non usufruivano. A Pieve a fine anno 2024 l’ente ha sborsato la somma di 19025,90 euro per interventi di ripristino funzionalità rete di videosorveglianza comunale".

Arianna Fisicaro