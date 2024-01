I presepi del Lago di Santonuovo in arte, i vincitori dell’ex tempore

Premi ai primi classificati e tanti riconoscimenti e menzioni speciali per tutti: si è concluso il concorso legato all’estemporanea di presepi della IV manifestazione "I colori e i sapori del Natale. Lago di Santonuovo in arte". Divise in varie categorie le 26 natività sono state esposte per tutto il periodo delle feste nella chiesa di San Germano a Santonuovo. La creatività dei partecipanti è emersa dai materiali: presepi nella cassetta della frutta, nella scatola delle uova, dentro tronchi d’albero, in un cassetto, nella conchiglia, in un tino, in un erbario e dipinti su tela. A valutarli due giurie: una composta da professionisti e una popolare con i voti di tutti i visitatori che hanno espresso lle proprie preferenze online. Per la giuria di professionisti, composta da Barbara Pratesi (artista e presidente dell’associazione i Colori nel silenzio che ha organizzato la manifestazione), Lucia Agati (giornalista de La Nazione), Giacomo Innocenti (antiquario e restauratore), Massimo Cappelli (titolare dell’azienda di comunicazione Icona Studio), Matilde Niccolai (musicista) nella categoria adulti è risultato primo classificato assoluto Lorenzo Maccioni, con la natività più geniale, realizzata con elementi di fissaggio di ferro e acciaio. Seconda e terza classificata Irene Gori e Mariella Fini. Per la categoria "giovanissimi", sempre la giuria di professionisti ha decretato prime classificate ex aequo Ginevra Fattori e Diletta Mazzei. Seconda e terza Emma Zingarello e Sofia Niccoli. Sono andati alle scolaresche del territorio invece i premi della giuria popolare: sul podio la classe 2^B della Fabrizio de André, con menzione speciale per il presepe più artistico, seconda classificata la 3 B sempre della de André (presepe più artistico), e al terzo posto la classe 5^A della don Puglisi (presepe più caratteristico). La cerimonia si è svolta in chiesa il giorno dell’Epifania ed è stata condotta da Giacomo Innocenti. Presente anche l’assessore Annamaria Turetti, che facendosi portavoce anche del sindaco Romiti ha ringraziato Barbara per tutto l’amore che mette nelle sue iniziative: "Questa manifestazione dà lustro alla comunità. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato".

Daniela Gori