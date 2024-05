I nidi comunali aprono le porte ai genitori

Il Comune apre le porte alle famiglie con l’Open day dei nidi comunali, oggi, sabato 4 maggio, al mattino, dalle 10 alle 12.30, in concomitanza con le iscrizioni. Le famiglie che sono interessate a iscrivere i figli piccoli ai nidi d’infanzia del Comune di Agliana, per l’anno educativo 2024-2025, potranno visitare i locali dei nidi comunali di via Eugenio Curiel e prendere visione dei servizi offerti. Le iscrizioni sono già aperte e si concluderanno il 31 maggio. Le ammissioni saranno comunicate entro il 10 giugno. Si possono iscrivere i piccoli nati tra il primo gennaio 2022 e il 31 maggio 2024, residenti ad Agliana. I moduli e tutte le informazioni sulle iscrizioni sono disponibili sul sito Internet del Comune: www.comune.agliana.pt.it

L’assessore alla scuola Giulia Fondi (foto) informa, inoltre, che entro il 29 giugno c’è tempo per fare richiesta di accesso alla misura "Nidi gratis" della Regione Toscana. Questi i nidi d’infanzia comunali ad Agliana: Primula: per bambine e bambini nati dal primo novembre 2023 al 31 maggio 2024 (orario: 7.45-14). Margherita: per bambine e bambini nati dal primo gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 (orario corto 7.45-14, orario lungo 7.45-16). Glicine: per bambine e bambini nati dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (orario corto: 7.45-14, orario lungo 7.45-16). Gatto Mammone: per bambine e bambini nati dal primo gennaio 2022 al 29 febbraio 2023 (orario corto: 7.45-14, orario lungo 7.45-16). I servizi per la prima infanzia sono luoghi dedicati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative, che concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze dei bambini, nei primi tre anni di vita.

Piera Salvi