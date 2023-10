I Musei Civici aperti per la festività di Ognissanti. Nelle Sale Affrescate la mostra di Jonathan Calugi

In occasione della festività di Ognissanti, i Musei Civici di Pistoia: (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e IL Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, e la mostra "Revox di Federico Tiezzi. Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023)", in corso a Palazzo Fabroni, sono aperti tutti i giorni. Questo l’orario: domani, mercoledì primo novembre (Festa di Ognissanti) dalle 10 alle 18; giovedì 2 e venerdì 3 novembre dalle 10 alle 14; sabato 4 e domenica 5 novembre dalle 10 alle 18. Nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale è possibile visitare la mostra "Attratti" di Jonathan Calugi. Lo spazio espositivo sarà aperto, a ingresso gratuito, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Domenica 5 novembre, prima domenica del mese, è anche #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura. Sarà dunque possibile visitare gratuitamente anche i Musei Civici e la mostra Revox.

Per informazioni sui Musei civici è inoltre possibile consultare il sito web (musei.comune.pistoia.it); la pagina Facebook (Musei Civici Pistoia) e Instagram (museicivicipistoia).

Ricordiamo inoltre che fino al 28 febbraio, il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia accoglie "Il giardino incantato", viaggio interattivo nell’arazzo millefiori: una installazione immersiva capace di offrire un’esperienza inedita di uno dei capolavori di arte tessile fiamminga del XVI secolo, permettendo di esplorarlo, per la prima volta, in tre dimensioni.