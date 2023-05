I mezzi della Dife spa in Romagna "In azione per rimuovere materiali"

Una catena umana senza confini per aiutare chi soffre. La nostra provincia si è confermata preziosa anche per la popolazione travolta dall’alluvione che ha colpito la Romagna. La Dife è stata chiamata per la pulizia di alcune aree. In particolare l’intervento consiste nel rimuovere dalle strade e dalle case il materiale ormai danneggiato e portarlo a centri specializzati per il loro smaltimento. "Abbiamo risposto con celerità alla chiamata – spiega Franco Romani, amministratore delegato di Dife – per supportare le istituzioni e la popolazione nella rimozione dei materiali, principalmente arredi danneggiati, in maniera da permettere alla popolazione e alle aziende di poter iniziare al più presto l’opera di ricostruzione". Gli operatori e gli automezzi di Dife sono stati impegnati nella zona alluvionata dal 22 al 27 maggio, "dimostrando la capacità organizzativa dell’azienda a far fronte anche a situazioni eccezionali". Dife spa, lo ricordiamo, è una società con sede a Serravalle Pistoiese ed è attiva su tutto il territorio nazionale dove gestisce, con particolare attenzione alla tutela ambientale, oltre 150mila tonnellate di rifiuti speciali l’anno tra non pericolosi e pericolosi. "Con oltre trenta mezzi operativi di proprietà, oltre ottanta dipendenti e tre siti operativi in provincia di Pistoia – fanno sapere dalla stessa –, Dife fornisce una risposta organizzata ed efficace nella gestione dei rifiuti speciali, con particolare attenzione al recupero dei materiali e alla riduzione degli effetti sull’ambiente delle proprie attività".