I grandi misteri italiani al Festival del Giallo

Quattordici anni e la dimostrazione che con la dedizione, la passione e la professionalità si può ancora crescere. Qui Festival del Giallo, manifestazione culturale organizzata dall’associazione Giallo Pistoia con la direzione artistica di Giuseppe Previti, d’interesse diremmo ormai nazionale, che edizione dopo edizione macina successi e partecipazioni eccellenti. La conferma arriva dai primi nomi che andranno a riempire il cartellone dei giorni 12, 13, 14 e 15 aprile. Qualche indizio: lo scrittore Massimo Carlotto, il giornalista Sigfrido Ranucci al timone oggi della nota trasmissione Rai Report, Maurizio De Giovanni, Piergiorgio Pulixi. Ma anche personalità pubbliche di grande rilievo come il prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale vicario della pubblica sicurezza, o ‘addetti ai lavori’ della criminologia come la dottoressa Anna Vagli e poi Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la cui sparizione è diventata uno dei gialli più noti d’Italia anche proprio grazie all’incessante battaglia di Pietro che mai si è arreso pur di fronte all’ignoto. Tema comune attorno al quale dibatteranno a vario titolo gli ospiti – una trentina in tutto quelli che comporranno il cartellone dei tre giorni – sarà "Misteri e casi irrisolti italiani", di grande attualità non solo per gli appassionati alla letteratura gialla ma per tutto il pubblico in genere. Quella in arrivo sarà una edizione diffusa nella città, con un’anteprima sabato 30 marzo quando sarà inaugurata la mostra "Matite in Giallo" che raccoglierà opere di disegnatori di fumetti e umoristi che, da tutta Italia, hanno aderito all’invito di inviare opere declinate alla letteratura gialla.

La mostra sarà ospitata nell’atrio del Palazzo Comunale, in piazza del Duomo a Pistoia. A disposizione degli interessati un workshop con l’editor, scrittore, sceneggiatore e giornalista Franco Forte dal titolo "Come farsi pubblicare". Il seminario sarà l’occasione per conoscere tutti i segreti, le modalità e i retroscena utili per scrivere al meglio ciò che si vuole, puntando a farsi pubblicare dai grandi editori. A condurlo ci sarà appunto il direttore del Il Giallo Mondadori, Segretissimo e Urania. Ha pubblicato per Mondadori diversi romanzi, tra cui "Karolus", "L’uranio di Mussolini" (con Vincenzo Vizzini), "La bambina e il nazista" (con Scilla Bonfiglioli), "Cesare il conquistatore" e molti altri.

Insieme ad altri autori ha scritto i romanzi della serie dei 7 re di Roma (Oscar Historica Mondadori). Per Mediaset ha scritto la sceneggiatura di un film tv su Giulio Cesare e ha collaborato alle serie "Ris-Delitti imperfetti" e "Distretto di polizia". Con Delos Digital ha pubblicato un manuale di scrittura creativa per esordienti, "Il prontuario dello scrittore". Per approfondire è possibile consultare il suo sito: www.franco-forte.it. Il corso si comporrà di due sedute della durata di due ore ciascuna, dalle 14 alle 16 del 12 e 13 aprile, alla Biblioteca San Giorgio. L’iscrizione ha un costo di 80 euro, da effettuarsi entro lunedì primo aprile. Per informazioni: [email protected]

linda meoni