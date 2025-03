I giovedì di Acli. Tra solidarietà e buone azioni

PISTOIATre giovedì dedicati alla scoperta di quelle piccole azioni, ma di grande valore, per riflettere insieme sul messaggio di Gesù. Parte da questo incipit la volontà delle Acli provinciali di Pistoia, con in testa il presidente Tommaso Braccesi coadiuvato da tutti i suoi più stretti collaboratori, di aprire uno spazio di riflessione con i protagonisti sul campo che diffondono il verbo della Chiesa cattolica sotto varie sfaccettature. Per ognuno di loro, in ogni caso, è una missione a tutto tondo. "In questo tempo di Quaresima – afferma Braccesi – ci mettiamo in ascolto dei testimoni di Misericordia. All’attualità che spesso presenta comportamenti autoritari e prevaricatori come modelli da seguire, le Acli preferiscono valorizzare esperienze locali di solidarietà ricordando che non c’è niente di meglio di una buona azione".

Le serate si svolgeranno al circolo Acli di Masiano, in via di Masiano 10. Si parte domani, alle ore 21, con "Dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi" con la presenza come ospite di Marcello Suppressa, direttore della Caritas della Diocesi di Pistoia che si occupa anche del lavoro portato avanti con la mensa "Don Siro Butelli" e l’Emporio della solidarietà. Il secondo incontro è per giovedì 20 marzo dal titolo "Alloggiare i pellegrini": in questa circostanza saranno al circolo Acli di Masiano don Luca Carlesi, arciprete della Cattedrale di San Zeno, e Paolo Rindi, responsabile dello Spedale Sant’Andrea nonché membro della Confraternita di San Jacopo. Infine, ultimo appuntamento per giovedì 27 marzo, sempre alle 21, con "Visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti" con Enzo Pacini, cappellano del carcere di Prato e direttore della Caritas diocesana pratese.