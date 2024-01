I giochi donati ai piccoli ospiti della Pediatria

Grazie al Comitato dei rioni di Serravalle pistoiese ieri mattina nel reparto pediatrico dell’ospedale San Jacopo è arrivata una generosa Befana. Sacchi pieni di doni che saranno distribuiti ai piccoli pazienti, e che renderanno più gioiosa la loro permanenza nel reparto, proprio nel momento delle festività.

Un sentito ringraziamento è stato espresso dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero per questa donazione specifica e le numerose che sono arrivate in questi giorni per rendere più lieve il ricovero e non far dimenticare le festività ai bambini che sono in ospedale.

Ad accogliere i doni e i giochi destinati ai piccoli, il direttore del reparto, il dottor Rino Agostiniani, insieme con tutto lo staff medico e infermieristico. I giochi saranno messi a disposizione dei piccoli pazienti.