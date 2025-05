I farmacisti del futuro: "Diventeremo consulenti. Aiutare il sistema si può. A sostegno dei cittadini"

Venticinque anni di attività per le farmacie comunali pistoiesi che saranno festeggiati a fine giugno con un grande evento in Sala Maggiore nel palazzo comunale. Lo anticipa Sandra Palandri, a capo della Farcom, che in questi giorni ha presentato il bilancio in crescita della società che gestisce le farmacie comunali della provincia di Pistoia.

Qual è la sfida del farmacista di oggi?

"Diventare sempre più consulenti: lasceremo all’intelligenza artificiale la distribuzione e ricerca dei farmaci. Ci stiamo confrontando sempre più con le nuove tecnologie e questa sarà la sfida del futuro. Diciamo che a breve avremo anche uno strumento in più per farlo e parlo della nuova convenzione che diventa legge in cui finalmente si riconosce ai farmacisti un ruolo diverso dalla sola distribuzione di farmaci. Se ci pensate bene esistono già magazzini tecnologici e robot in grado di cercare e distribuire farmaci meglio di noi, il farmacista può essere invece un valido supporto al cittadino per una determinata situazione".

Qual è l’obiettivo?

"Quello di poter aiutare il sistema sanitario nazionale ad erogare servizi che in farmacia oggi possiamo offrire solo a pagamento. Penso all’elettrocardiogramma o screening di prevenzione come quello per il tumore del colon retto. Potremmo supportare il sistema sanitario regionale offrendo posti in più nelle liste di attesa, non vogliamo metterci in competizione con altre realtà ma aiutare concretamente la cittadinanza".

Quali i servizi più richiesti?

"Il core business resta la vendita dei farmaci, che siano in convenzione o meno, ma i cittadini pistoiesi si rivolgono spesso a noi per eseguire elettrocardiogramma, autoanalisi che con apparecchiature specifiche possiamo eseguire attraverso il sangue capillare, insomma il sistema sanitario può usare la nostra competenza e la nostra capillarità per dare sempre più servizi alla cittadinanza".

Avete sviluppato sotto il periodo covid nuovi strumenti per stare vicini alla popolazione, li avete mantenuti?

"Mantenuti e potenziati. Penso alla nostra App che consente al cittadino di prenotare farmaci, verificare quali servizi possiamo offrire e chiedere consulenza dalla propria abitazione. Non solo, ci stiamo affidando ai social per pubblicizzare la nostra professionalità non solo attraverso informazioni su nuovi prodotti presenti in farmacie ma con dei veri e propri real dove informiamo gli utenti sulle possibili soluzioni ad un problema di salute".

E per il futuro?

"Festeggeremo a fine giugno i 25 anni di questa grande società insieme ai cittadini, ad autorità locali e nazionali. Non solo, saranno eseguiti dei lavori nella sede della farmacia comunale 1, sul tetto abbiamo previsto anche l’installazione di pannelli fotovoltaici. Seguiamo un programma dettagliato che ci consenta di essere sostenibili sotto il profilo ambientale ma anche di supporto al territorio attraverso l’aiuto concreto ad enti ed associazioni di volontariato del territorio provinciale".

